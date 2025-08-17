Μεταγραφές: Η Πάφος πάει για νέα «βόμβα» με Έντινσον Καβάνι!
Η Πάφος, μετά την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, θέλει να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική «βόμβα», με την απόκτηση του Έντινσον Καβάνι.
Η Πρωταθλήτρια Κύπρου τάραξε τα νερά με την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού, ωστόσο φαίνεται ότι της… άνοιξε η όρεξη!
Μετά από τη «βόμβα» με τον Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ακόμα μια τεράστια μεταγραφή! Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Κύπρο, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Έντινσον Καβάνι!
Ο 38χρονος Ουρουγουανός επιθετικός αγωνίζεται στην Μπόκα Τζούνιορς, με την οποία πήρε μέρος και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις το 2025, μετράει 3 γκολ και δύο ασίστ.
