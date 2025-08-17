Ολυμπιακός: «Μια ανάσα» από την απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς

Ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές «στοχεύει» νεαρές ηλικίες κυρίως και στην πλούσια αγορά της λατινικής Αμερικής. Ένα τέτοιο ταλέντο βρήκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πρόσωπο του Ενρίκε Ταλίς, ο οποίος και είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης της ομάδας του Πειραιά.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, ανήκει στην Παλμέιρας. Η οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, είναι πλέον πολύ κοντά στην επίτευξή της. Με την υπόθεση να μοιάζει να μπαίνει στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής της.

Ο Ταλίς αναμένεται να υπογράψει για 5 χρόνια στους πρωταθλητές, οι οποίοι πέρα από τα χρήματα θα αφήσουν και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης στους Βραζιλιάνους.