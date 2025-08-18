Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

Η δράση της πρώτης φάσης χωρίζεται σε τρεις ημέρες κι αποτελεί… πρόγευμα πριν τη σέντρα στη Super League, η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (23-25 Αυγούστου).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 νοκ άουτ αναμετρήσεις και σε ενδεχόμενη ισοπαλία δεν υπάρχει παράταση, αλλά απ' ευθείας πέναλτι.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Super League 2 της σεζόν 2025-26 κι οι 4 ομάδες της Super League που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12 της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όπως επίσης κι οι δύο ομάδες που ανέβηκαν στη «μεγάλη» κατηγορία.

Να σημειωθεί ότι συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια κι η Ηλιούπολη πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη κι οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV, η οποία θα μεταδώσει τρεις αγώνες της Α’ φάσης.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

17:00 Μακεδονικός - Λεβαδειακός

17:00 Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

Τρίτη 19 Αυγούστου

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ (CosmoteSport1HD)

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός

17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20 Αυγούστου

17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)

17:00 Χανιά - Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Όλες οι λεπτομέρειες

Ακολουθώντας την καινοτομία που βιώνουμε από πέρυσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson εκσυγχρονίστηκε και διεξάγεται με νέο format. Η βασική αλλαγή έγκειται στην υιoθέτηση της League Phase, όπως συνέβη στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ας δούμε αναλυτικά τον τρόπο διεξαγωγής του ιστορικού θεσμού για τη σεζόν 2025-26.

1η Φάση: Προκριματικός Γύρος

Στον προκριματικό γύρο λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 2025-26 και οι 4 ομάδες της Super League 1 που κατέλαβαν στην βαθμολογική κατάταξη τις θέσεις από 9 έως 12, καθώς και 2 ομάδες που προβιβάσθηκαν από τη Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Το σύνολο είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια και μία ομάδα, η Ηλιούπολη, πέρασε άνευ αγώνος.



2η Φάση: League Phase

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 12 ομάδες που πέρασαν από την προκριματική φάση και οι 8 πρώτες της Super League 1 2024-25. Με τη συμμετοχή των παραπάνω ομάδων θα δημιουργηθεί ο πίνακας κατάταξης της League Phase, ανάλογα με τη βαθμολογική θέση των ομάδων στην SL1 και SL2 2024-25. Με βάση αυτόν τον πίνακα θα δημιουργηθούν 5 γκρουπ δυναμικότητας, σε κάθε ένα από τα οποία θα συμμετάσχουν 4 ομάδες. Ο πίνακας κατάταξης της League Phase θα συνταχθεί ως εξής:



-Θέση 1 έως 8: οι ΠΑΕ της SL1 σύμφωνα με τη θέση που κατέλαβαν στο πρωτάθλημα της SL1 2024-25.



-Θέση 9 έως 20: οι ΠΑΕ της SL1 και της SL2, που προκρίθηκαν από την προκριματική φάση, ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν στα πρωταθλήματα της SL1 και της SL2 τη σεζόν 2024-25. Για τις ΠΑΕ της SL2 επίσης θα δημιουργηθεί ενιαίος βαθμολογικός πίνακας με βάση τη θέση που κατέλαβαν την αγωνιστική περίοδο 2024/2025. Οι ΠΑΕ της SL2 που προβιβάσθηκαν από τη Γ’ Εθνική θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα της SL2.



Τα γκρουπ δυναμικότητας

Η κλήρωση στη League Phase θα πραγματοποιηθεί με βάση τα πέντε (5) γκρουπ δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν, με 4 ομάδες το καθένα. Οι ομάδες θα ενταχθούν στα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα κατάταξης της League Phase.



Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.



3η Φάση: Playoffs

Στη φάση των playoffs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:



1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο, 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο, 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο και 4o ζευγάρι: 8ος με 9

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.



Προημιτελικοί

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

- 1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

- 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

- 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

- 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).



Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.



Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

- 1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου

προημιτελικού.

- 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.



Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.



Τελικός

Ο Τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α.

