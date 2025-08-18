Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/08).
Ανοίγει η αυλαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, καθώς τη Δευτέρα (18/08) θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 17:00 η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:30
Novasports 2HD
Σπέτσια – Σαμπντόρια
Coppa Italia 2025/26
20:00
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
1η αγωνιστική
20:00
Novasports Start
Σπόρτινγκ Χιχόν – Κόρντομπα
Ποδόσφαιρο
22:00
Novasports Prime
Λιντς – Έβερτον
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Έλτσε – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ
ATP Masters 1000 2025
22:15
Novasports 2HD
Τορίνο – Μόντενα
Coppa Italia 2025/26
22:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Ζιλ Βισέντε – Πόρτο
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Σινσινάτι, Τελικός
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ