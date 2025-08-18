Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

Ανοίγει η αυλαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, καθώς τη Δευτέρα (18/08) θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας . Στις 17:00 η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV .

