Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τι ζητάνε οι «πράσινοι» για τη συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες

Προ των πυλών είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ρενάτο Σάντσες σύμφωνα με την «A’ Bola».

Ρενάτο Σάντσες
Τα δεδομένα για το deal των "πράσινων" με τον Πορτογάλο
Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα του εξωτερικού ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής και σπουδαίας μεταγραφής.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες, με τον παίκτη να βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, αλλά τους ανθρώπους της ομάδας να προσπαθούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «A’ Bola» ο Παναθηναϊκός ψάχνει την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για να επισφραγιστεί η συμφωνία, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν στο μυαλό τους τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπώρησαν τον Σάντσες τα τελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δημοσίευμα αναφέρεται πως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξετάζουν τη σκέψη να πληρώνεται ο παίκτης... ανά αγώνα, ενώ τονίζεται ότι θα οι ιατρικές εξετάσεις δεν θα είναι οι... τυπικές αλλά θα είναι ενδελεχείς προτού η ομάδα ανακοινώσει την οποιαδήποτε συμφωνία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κοντά στο να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Όπως έγραψε η A BOLA την Πέμπτη, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξει πλήρης συμφωνία για δανεισμό ανάμεσα στον ελληνικό σύλλογο και την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον παίκτη να προτιμά το σύλλογο της Αθήνας από την Τραμπζονσπόρ, που επίσης είχε ενδιαφερθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Η Παρί δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην παραχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που δεν υπολογίζει. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του συλλόγου.

Η συμφωνία, όμως, θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: να υπάρξει οικονομική συνεννόηση με συγκεκριμένες παραμέτρους – όπως το ποιο μέρος του συμβολαίου θα αναλάβει ο Παναθηναϊκός οικονομικά και αν θα εφαρμοστεί κάποια φόρμουλα πληρωμής ανά συμμετοχή· και το άλλο, εξίσου σημαντικό, αφορά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ιδίως λόγω του ιατρικού ιστορικού του Πορτογάλου διεθνή.

Στη Γαλλία γράφεται ότι ο Ρενάτο Σάντσες ήδη ταξιδεύει για την Αθήνα, αν δεν βρίσκεται κιόλας στην πόλη, για να ολοκληρώσει αυτό το τελευταίο στάδιο. Επισήμως, ο Παναθηναϊκός ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει, όμως οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξελίξεις».

