Το επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Σλάβια: «Ο Ζαφείρης από τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ»

Επίσημη μορφή παίρνει η συμφωνία ΠΑΟΚ – Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον πρόεδρο των Τσέχων να παραδέχεται πως ο παίκτης θα αγωνίζεται στους Θεσσαλονικείς απ’ τον Γενάρη.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η συμφωνία ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη, είναι δεδομένη. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν στα 12 εκατ. ευρώ και ο παίκτης θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου. Κάτι που ουσιαστικά έγινε κι επίσημο μέσω Τσεχίας.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, «απάντησε» σε ένα ποστάρισμα στο «Χ» στο οποίο γινόταν αναφορά στην είδηση του οριστικού deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Τσέχος επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας πως ο Ζαφείρης θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ:

«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο “Ζάφι” θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».

