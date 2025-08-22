Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

Στο Καλλιμάρμαρο κυμάτιζαν τη σημαία με το έμβλημα της Σαμσουνσπόρ. Δηλαδή τον έφιππο Κεμάλ Ατατούρκ. Στο ΟΑΚΑ είχαν διαφορετική συμπεριφορά οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, όπου είχαν και την πίκρα της ήττας.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση και πριν αποχωρήσουν από το ΟΑΚΑ και τη χώρα στη συνέχεια, φρόντισαν να μην αφήσουν σκουπίδια. Μάζεψαν χαρτάκια, σακουλάκια, πλαστικά ποτήρια και όσα έπρεπε να καθαριστούν στην εξέδρα τους οι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ.

Σε μια ομολογουμένως όμορφη κίνηση, στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Και όχι σε όσα προβάλουν ειδικά τα τούρκικα ΜΜΕ, θέλοντας να προκαλέσουν ένταση ενόψει της ρεβάνς στην Σαμψούντα.



