ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας
Σημαντικές επιστροφές για τον «δικέφαλο» ενόψει της πρεμιέρας τους στην Super League απέναντι στην ομάδα της Λάρισας.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα την Κυριακή (24/8) ψάχνοντας νίκη βαθμών και ψυχολογίας πριν τη Ριέκα. Τα καλά νέα για τους Θεσσαλονικείς ήρθαν παραμονή του αγώνα, μια και οι Τάισον και Πέλκας είναι έτοιμοι και τέθηκαν στη διάθεση του Λουτσέσκου.
Εκτός έμεινε ο Σορετίρε που δεν ήταν διαθέσιμος ούτε στην Κροατία. Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς πρωταθλήματος:
Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.
