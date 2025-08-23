ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας

Σημαντικές επιστροφές για τον «δικέφαλο» ενόψει της πρεμιέρας τους στην Super League απέναντι στην ομάδα της Λάρισας.

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα την Κυριακή (24/8) ψάχνοντας νίκη βαθμών και ψυχολογίας πριν τη Ριέκα. Τα καλά νέα για τους Θεσσαλονικείς ήρθαν παραμονή του αγώνα, μια και οι Τάισον και Πέλκας είναι έτοιμοι και τέθηκαν στη διάθεση του Λουτσέσκου.

Εκτός έμεινε ο Σορετίρε που δεν ήταν διαθέσιμος ούτε στην Κροατία. Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς πρωταθλήματος:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Φλεγόμενη νταλίκα κινείται επί 8 χιλιόμετρα στην Τουρκία - Χάλασαν τα φρένα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στην αποστολή για ΑΕΛ οι Τάισον και Πέλκας

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», λέει σκληροπυρηνικός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Στις στάχτες 10 στρέμματα

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Βόλος 2-0: Οι στόπερ του έδωσαν το πρώτο τρίποντο

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί

21:59LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ολυμπιακός - Asteras Aktor 2-0 Τελικό, σώθηκε στις καθυστερήσεις!

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων – Πήδηξαν από τη βάρκα

21:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ρεκόρ προσφοράς καταλυμάτων Airbnb – Περισσότερα από 250.000 ακίνητα

21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

21:59LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Όσοι δεν εγκαταλείψουν τη Γάζα, πρέπει να πεθάνουν ή να παραδοθούν», λέει σκληροπυρηνικός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ