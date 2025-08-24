Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν απ’ την πλευρά τους το δανεισμό του Πορτογάλου στον Παναθηναϊκό, ευχόμενοι να έχει μια καλή σεζόν.

Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ρενάτο Σάντσες είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με τη μορφή δανεισμού. Η Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ανακοίνωσε κι αυτή απ’ την πλευρά της το δανεισμό του Πορτογάλου στο «τριφύλλι». Μάλιστα, φιλοξένησε κι ένα βιογραφικό του. Παράλληλα του ευχήθηκε να έχει μια καλή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Πορτογάλος μέσος Ρενάτο Σάντσες εντάσσεται στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού.

Γεννημένος και μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στη Μπενφίκα Λισαβόνας, ο Ρενάτο Σάντσες αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα του συλλόγου τον Οκτώβριο του 2015. Γρήγορα έγινε βασικός και συνέβαλε στην κατάκτηση του νταμπλ Πρωταθλήματος και Λιγκ Καπ τη σεζόν 2015-2016.

Το καλοκαίρι που ακολούθησε μεταγράφηκε στην Μπάγερν Μονάχου, όπου ως διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας αγωνίστηκε σε 53 παιχνίδια, σημείωσε 2 γκολ, μοίρασε 3 ασίστ και κατέκτησε εννέα τίτλους με τη φανέλα των Βαυαρών. Επίσης, τη σεζόν 2017-2018 αγωνίστηκε στην Premier League ως δανεικός στη Σουόνσι Σίτι.

Ο Ρενάτο Σάντσες γνώρισε τελικά τη Ligue 1 τον Αύγουστο του 2019, όταν μετακινήθηκε στη Λιλ. Σε τρεις σεζόν κατέγραψε 90 συμμετοχές (6 γκολ, 10 ασίστ), κατακτώντας το πρωτάθλημα Γαλλίας 2021 και το Trophée des Champions την ίδια χρονιά.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου με το νούμερο 18 στη φανέλα κατέγραψε 27 συμμετοχές και 2 γκολ τη σεζόν 2022-2023. Την επόμενη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα, με την οποία αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια και σημείωσε 1 γκολ.

Πέρσι δόθηκε ξανά δανεικός στην ομάδα που τον ανέδειξε, τη Μπενφίκα, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές και 1 γκολ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εύχεται στον Ρενάτο Σάντσες μια καλή σεζόν».

