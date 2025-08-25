Άρης - Μεταγραφές: Συμφωνία με Γαλανόπουλο, στη Θεσσαλονική για τις υπογραφές

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Ο διεθνής πρώην παίκτης της ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη κι αναμένεται τις επόμενες μέρες (πιθανότατα την Τρίτη 26/8) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Γαλανόπουλος αποτελούσε μεγάλο στόχο των «κίτρινων» από την αρχή του καλοκαιριού, όταν και έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ και τις τελευταίες μέρες κατάφεραν να βρουν δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του παίκτη.

Ο 27χρονος διεθνής χαφ επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από έξι μήνες και τον ΑΠΟΕΛ όπου αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια.