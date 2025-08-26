Πρόεδρος Σλάβια κατά ΠΑΟΚ: «Παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε ο Ζαφείρης για να φύγει»

Ο 22χρονος μέσος είναι και με τη… βούλα παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά», ο οποίος θα μείνει δανεικός στη Σλάβια Πράγας ως τον Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος του τσέχικου συλλόγου, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, έδωσε τη δική του οπτική στο συγκεκριμένο θέμα. Μιλώντας σε podcast στη χώρα του, ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε δόλιες τακτικές, παραβιάζοντας τους κανονισμούς της UEFA. Επίσης, επεσήμανε ότι ο Ζαφείρης έκλαιγε κι αδυνατούσε να αγωνιστεί με την τσέχικη ομάδα.

Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily popsal jednání PAOKu i nastavení hráče. „Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA,“ řekl o nabídce. ?https://t.co/GPSuSidtTr — Deník Sport (@DenikSport) August 26, 2025

Ο Τβρντίκ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».

Παράλληλα, πάντως, δήλωσε ικανοποιημένος από τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε η ομάδα του από τη μεταγραφή του Ζαφείρη. Όπως είπε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τιμή είναι εξαιρετική για εμάς, κερδίσαμε 10 εκατ. ευρώ, συνολικά φτάνουμε τα 13 εκατ. με τα μπόνους που παραιτήθηκε ο παίκτης. Επιλέξαμε την άμεση πώληση ώστε ο Ζαφείρης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού το ρίσκο θα ήταν δικό μας».

