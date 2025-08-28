Conference League, ΑΕΚ - Άντερλεχτ: «Τελικός» πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Ένωση υποδέχεται τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα την φέρει και πάλι σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εν προκειμένω του Conference League. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η ΑΕΚ έχει μπροστά της έναν ευρωπαϊκό «τελικό» που θα κρίνει την πορεία της στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς… λογαριασμούς μετά την ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση νίκης του «Δικέφαλου» μ’ οποιοδήποτε σκορ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Conference League.

Σε περίπτωση που το ματς ολοκληρωθεί ισόπαλο - χωρίς να έχει σημασία το σκορ - η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι, ενώ αν η Άντερλεχτ πάρει το «διπλό», τότε θα είναι αυτή που θα βρεθεί στην κλήρωση της Παρασκευής (29/08).

Ο κόουτς της Ένωσης κάνει τα πλάνα του για τον αγώνα χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Μάνταλου και του τραυματία Περέιρα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιόβιτς, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Από την άλλη, ο Μπέσνικ Χάσι δεν υπολογίζει στους Εντιαγέ και Λεονί, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σίμιτς και Αζάρ.

Η σέντρα στον αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (28/08) στις 21:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

