Conference League, ΑΕΚ - Άντερλεχτ: «Τελικός» πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το πιο κρίσιμο ματς για την ευρωπαϊκή της συνέχεια δίνει την Πέμπτη (28/08) η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ στην «OPAP Arena».

Newsbomb

ΑΕΚ - Άντερλεχτ
Κρίσιμη ρεβάνς για την Ένωση
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ένωση υποδέχεται τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα την φέρει και πάλι σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εν προκειμένω του Conference League. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η ΑΕΚ έχει μπροστά της έναν ευρωπαϊκό «τελικό» που θα κρίνει την πορεία της στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς… λογαριασμούς μετά την ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση νίκης του «Δικέφαλου» μ’ οποιοδήποτε σκορ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Conference League.

Σε περίπτωση που το ματς ολοκληρωθεί ισόπαλο - χωρίς να έχει σημασία το σκορ - η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι, ενώ αν η Άντερλεχτ πάρει το «διπλό», τότε θα είναι αυτή που θα βρεθεί στην κλήρωση της Παρασκευής (29/08).

Ο κόουτς της Ένωσης κάνει τα πλάνα του για τον αγώνα χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Μάνταλου και του τραυματία Περέιρα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιόβιτς, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Από την άλλη, ο Μπέσνικ Χάσι δεν υπολογίζει στους Εντιαγέ και Λεονί, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σίμιτς και Αζάρ.

Η σέντρα στον αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (28/08) στις 21:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο απίθανος τρόπος με το οποίο ένα νιόπαντρο ζευγάρι κατάφερε να μαζέψει χρήματα για τον μήνα του μέλιτος

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς μαίνονται τώρα στην Πάργα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για Σορτς

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών επιχείρησε να πέσει από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου της - Την έσωσαν τελευταία στιγμή

14:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία που ξεπερνά τις 230.000 ευρώ - Αδειασαν το χρηματοκιβώτιο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τροιζήνα - Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

14:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οstapenko vs Townsend: Ένταση ανάμεσα στις παίκτριες μετά τον αγώνα στο US Open - «Δεν με σέβεσαι!»

14:18LIFESTYLE

Αυτή είναι η νέα σύντροφος του Γιάννη Αϊβάζη

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, ΑΕΚ - Άντερλεχτ: «Τελικός» πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μεγάλη αλλαγή στους τελικούς της διοργάνωσης - Η ανακοίνωση της UEFA

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά τώρα σε δύσβατο σημείο στη Λάιστα Ζαγορίου

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική επιστολή Σι σε Μόντι αναθερμαίνει τις σχέσεις Κίνας - Ινδίας

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια - Τραυματίστηκε πολίτης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λυχναφτιά Τήνου – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί: Χτυπήσαμε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψάχνουν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Δαπανούμε 36 δισ. προς όφελος των πολιτών, σας κοιτάμε στα μάτια και λέμε, τα είπαμε και τα κάναμε»

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά τώρα σε δύσβατο σημείο στη Λάιστα Ζαγορίου

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια - Τραυματίστηκε πολίτης

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τροιζήνα - Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

08:57LIFESTYLE

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ