Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!

Το Athletic αναφέρει ότι οι «Reds» έδωσαν άδεια στον Έλληνα αριστερό μπακ να περάσει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ιταλικής ομάδας.

Ο Τσιμίκας επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αγγλίας, σε μια ομάδα που θα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ρόμα λαμβάνει μέρος στο Europa League κι όπως προέκυψε στην κλήρωση της League Phase θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Ο διεθνείς μπακ υποχώρησε στην ιεραρχία μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος μαζί με τον Άντι Ρόμπερτσον καλύπτουν το αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ. Με τους «Reds» κατέκτησε πέντε τίτλους, έχοντας πραγματοποιήσει 118 συμμετοχές με 18 ασίστ.

Η Ρόμα θα αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού κι πολύ πιθανό στη συμφωνία με τη Λίβερπουλ να υπάρχει κι οψιόν αγορά για το επόμενο καλοκαίρι.

