Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»

Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Μπάτσκα Τόπολα για την μετακίνηση του Σέρβου επιθετικού και για τον λόγο αυτό, το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) ο δυναμικός άσος έφτασε στην Ελλάδα.

Πλέον, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Σέρβος επιθετικός μίλησε για:

Τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι»: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».

Το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες: «Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».

Τους προσωπικούς του στόχους: «Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».

Διαβάστε επίσης