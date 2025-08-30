Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Έρχεται Αθήνα ο Μίλος Πάντοβιτς για να κλείσει τo deal

Ο 23χρονος διεθνής Σέρβος επιθετικός της Μπάτσκα Τόπολα αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης του «τριφυλλιού», καλύπτοντας τη θέση του Άλεξ Γερεμέγεφ.

Οι «πράσινοι» παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την πορεία του Πάντοβιτς, εκτιμώντας το ταλέντο και τις δυνατότητές του, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Παράλληλα με την αναζήτηση του βασικού φορ που θα διαδεχθεί τον Φώτη Ιωαννίδη, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού «έτρεξαν» και τις διαπραγματεύσεις με την Μπάτσκα Τόπολα για τον νεαρό επιθετικό.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έκλεισε την Πέμπτη (28/08), με τον Παναθηναϊκό να δαπανά 1,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη. Ο Πάντοβιτς είχε δεχθεί επίσης πρόταση από τη Σερκλ Μπριζ του Βελγίου, η οποία τον ήθελε ως βασικό επιθετικό, ωστόσο πείστηκε από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού και έδωσε τη θετική του απάντηση.

Ο Σέρβος φορ αναμένεται το Σάββατο (30/08) στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Ο Πάντοβιτς, ύψους 1,85μ., ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, πριν μετακομίσει στην Μπάτσκα Τόπολα το καλοκαίρι του 2023.

Έχει ήδη μία συμμετοχή με την εθνική Ανδρών της Σερβίας, ενώ τη διετία που αγωνίστηκε με την Μπάτσκα σημείωσε 28 γκολ και μοίρασε 17 ασίστ σε 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

