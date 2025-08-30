Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης - «Χαρούμενος που είμαι εδώ»

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για τελευταία φορά την Πέμπτη (28/08) με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα και το Σάββατο (30/08) αναχώρησε για τη Λισαβόνα.

Ο 25χρονος άσος εμφανίστηκε ευδιάθετος κατά την άφιξή του στην χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, αναφέροντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».

Ερωτηθείς αν είχε συνομιλία με τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν αποδεχθεί την πρόταση, απάντησε: «Φυσικά του μίλησα». Πλέον, αυτό που απομένει είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σπόρτινγκ μέχρι το 2030, ενώ το βράδυ του Σαββάτου (30/08) αναμένεται να βρεθεί στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» για να δει το ντέρμπι των «Λιονταριών» με την Πόρτο.

?FOTIS IOANNIDIS CHEGOU A LISBOA.



“Estou muito feliz por estar aqui. Claro que falei com o Vagiannidis.” pic.twitter.com/h546Se9jwK — Sporting CP Adeptos ?? (@Sporting_CPAdep) August 30, 2025

Διαβάστε επίσης