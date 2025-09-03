AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς πήρε ευκαιρίες στα πρώτα φετινά ματς της ΑΕΚ, έχοντας μακράν τη χειρότερη εικόνα από τους μέσους της «Ένωσης».

Ο Κροάτης ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League.

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί... απονομή δικαιοσύνης, καθώς ο Λιούμπισιτς δεν κατάφερε σε κανένα σημείο στο ξεκίνημα της σεζόν να δικαιώσει τις προσδοκίες. Ο Σέρβος τεχνικός του έδωσε πολλές ευκαιρίες στα πρώτα οκτώ ματς της αγωνιστικής περιόδου, ενώ τον υπερασπίστηκε και σε δηλώσεις του.

Ο 26χρονος, όμως, αδυνατεί να βρει τον καλό εαυτό του κι είναι κάτι που έχει προκαλέσει δυσφορία και στο εσωτερικό της ομάδας. Ο αποκλεισμός από την ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί κι ένα πρώτο ηχηρό «καμπανάκι».

Με την παρουσία, άλλωστε, των Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλου, Περέιρα, αλλά (πλέον) και του Γκρούγιτς, ο Λιούμπισιτς θα δυσκολευτεί να βρει χρόνο συμμετοχής ακόμα και στις εγχώριες διοργανώσεις, αν δεν δείξει άμεσα καλύτερη εικόνα.

