ΑΕΚ: Έπιασε δουλειά με τα «κιτρινόμαυρα» ο Γκρούγιτς – Δείτε βίντεο

Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ και την Παρασκευή (05/09) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «κιτρινόμαυρα».

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Γκρούγιτς ΑΕΚ
Ο Σέρβος μέσος είναι από την Τρίτη (02/09) επίσημα παίκτης της «Ένωσης».

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της ομάδας. Την Παρασκευή (05/09), ο Γκρούγιτς γυμνάστηκε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες του και σταδιακά θα ανεβάσει ρυθμούς.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλιστα, η ΑΕΚ είναι πιθανό να δώσει φιλικό παιχνίδι, στο οποίο ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Δείτε βίντεο από τις πρώτες στιγμές του Γκρούγιτς στην προπόνηση της ΑΕΚ:

https://www.instagram.com/reel/DOOHUozjD2b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

