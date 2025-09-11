Super League: Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Η Super League ανακοίνωσε και επίσημα πως η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαίδης».

Super League: Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Τέλος στο σίριαλ αναφορικά με την έδρα που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια Αρχή, ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/9) στο γήπεδο της Λεωφόρου, με ώρα έναρξης στις 21:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).

