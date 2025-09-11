Super League: Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Η Super League ανακοίνωσε και επίσημα πως η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαίδης».
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τέλος στο σίριαλ αναφορικά με την έδρα που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
Όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια Αρχή, ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/9) στο γήπεδο της Λεωφόρου, με ώρα έναρξης στις 21:30.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
instahealth.gr: Η νέα πλατφόρμα που φέρνει την υγεία στο σπίτι σας
13:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
13:06 ∙ LIFESTYLE
Βασίλης Δήμας: Δύσκολο να επιστρέψει στις πίστες ο Νότης Σφακιανάκης
13:05 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Interamerican δημοσιεύει την 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024
12:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ζαφείρα Καστρινάκη νέα Πρόεδρος στο ΣΟΕ
14:01 ∙ LIFESTYLE