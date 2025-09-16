Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι μεταδόσεις

Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League , με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις . Αναμφίβολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις «μάχες» Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Γιουβέντους - Ντόρτμουντ , με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV .

