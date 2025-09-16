Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/09).
Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις «μάχες» Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Γιουβέντους - Ντόρτμουντ, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:30
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025, 4η Μέρα – Απόγευμα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
UEFA Champions League
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
PSV Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Μπιλμπάο – Άρσεναλ
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπενφίκα – Καραμπάγκ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
UEFA Champions League 2025-26
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Βέλες Σάρσφιλντ - Ρασίνγκ Κλουμπ
Copa Libertadores 2025
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Ιντιάνα Φίβερ - Ατλάντα Ντριμ
2025 WNBA Playoffs
03:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Λανούς – Φλουμινένσε
Copa Sudamericana 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Σιάτλ Στορμ - Λας Βέγκας Έισις
2025 WNBA Playoffs