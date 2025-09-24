ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει το… ταξίδι του στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται στα… καλύτερα του, μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στη Super League.

Η πρεμιέρα της League Phase του Europa League είναι μια ευκαιρία για την ομάδα τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακάμψουν και να μπουν ξανά στον σωστό δρόμο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ξέσπασε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την ομάδα του Ισραήλ, λέγοντας ότι: «Υπάρχει μια τρέλα στα όρια της παράνοιας».

Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει μόνο στις υπηρεσίες του τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.

Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (24/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (24/09) στο Europa League

  • Εκπομπή «Europa League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Εκπομπή «Europa League Show Postgame ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ» (21:50, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)
  • Νις - Ρόμα (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & START)
  • Μπράγκα - Φέγενορντ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Φράιμπουργκ - Βασιλεία (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μάλμε - Λουντογκόρετς (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «Europa League Show» (Πέμπτη 25/9, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

