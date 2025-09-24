Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

Το 2Χ2 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε την Τρίτη (23/09) ο Άρης επικρατώντας 1-0 της Μαρκό, ενώ η Κηφισιά έμεινε… όρθια στις καθυστερήσεις κόντρα στην Καβάλα (1-1) στα ματς που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.

Το κυρίως… μενού θα λάβει χώρα την Τετάρτη (24/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα το μεγαλύτεροι ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο θεσμό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Παράλληλα, τη δεύτερη «μάχη» της στο Κύπελλο θα δώσει η ΑΕΚ, η οποία μετά τo 1-0 επί του Αιγάλεω, υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Παναιτωλικό, ενώ η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)

19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Άρης 6 (-2 αγ.) Λεβαδειακός 3 ΟΦΗ 3 Ατρόμητος 3 Βόλος 3 ΑΕΚ 3 Παναθηναϊκός 3 Κηφισιά 2 (-2 αγ.) ΑΕΛ 1 Αστέρας AKTOR 1 Μαρκό 1 (-2 αγ.) Καβάλα 1 (-2 αγ.) Ολυμπιακός 0 (0 αγ.) Ηρακλής 0 (0 αγ.) Παναιτωλικός 0 Athens Kallithea 0 Αιγάλεω 0 Ελλάς Σύρου 0 Ηλιούπολη 0 ΠΑΟΚ 0

Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Κηφισιά - Athens Kallithea

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός - Βόλος

ΟΦΗ - Ηρακλής

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Άρης

