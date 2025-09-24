Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι και τα ματς Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Κύπελλο
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (24/09).
Πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:45 την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση του ματς θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.
Παράλληλα, από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μάρτον Φούκσοβιτς - Φράνσις Τιαφό
ATP 500 2025
15:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
15:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Athens Kallithea FC – ΟΦΗ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
18:00
Novasports Start
Πάρμα – Σπέτσια
Coppa Italia 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:00
COSMOTE SPORT 5 HD
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Πάφος - ΕΝ Παραλιμνίου
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς
UEFA Europa League 2025-26
20:00
Novasports 1HD
Χετάφε – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
21:50
COSMOTE SPORT 2 HD
Europa League Show 2025-26
Postgame
22:00
Novasports 2HD
Κόμο – Σασουόλο
Coppa Italia 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπράγκα – Φέγενορντ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Νις – Ρόμα
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Μάλμε – Λουντογκόρετς
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Φράιμπουργκ – Βασιλεία
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
Ποδόσφαιρο
22:30
Novasports Prime
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Παλμέιρας - Ρίβερ Πλέιτ
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ