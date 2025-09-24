Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι και τα ματς Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Κύπελλο

Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

Πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:45 την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση του ματς θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Παράλληλα, από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς - Φράνσις Τιαφό ATP 500 2025 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Athens Kallithea FC – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος - ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26 Ποδόσφαιρο 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 2025-26 20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 21:50 COSMOTE SPORT 2 HD Europa League Show 2025-26 Postgame 22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26 Ποδόσφαιρο 22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:30 COSMOTE SPORT 8 HD Παλμέιρας - Ρίβερ Πλέιτ Copa Libertadores 2025 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

