ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για την πρεμιέρα στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, υποδεχόμενος την ομάδα του Ισραήλ.

Ο Λουτσέσκου επέλεξε ξανά το 4-2-3-1 με τον Γιώργο Γιακουμάκη να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι ξανά οι δύο χαφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο - Μπέλιτς, Πέρετς, Σισοκό - Ντάβιντα, Αντράντε, Γέχεσκελ

Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (24/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

