Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

Η Γαλατασαράι πέτυχε τη νίκη της βραδιάς (30/09), καθώς λύγισε τη Λίβερπουλ, ενώ εμφατικές νίκες πέτυχαν Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης – Όλα τα αποτελέσματα κι η βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Οσιμέν Γαλατασαράι
AP Photo/Francisco Seco
Η «Τσιμ Μπομ» έκανε την έκπληξη κόντρα στους «Reds», οι οποίοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Η τουρκική ομάδα είχε τον πρώτο λόγο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε το «τρίποντο» με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βίκτορ Οσιμέν στο 16ο λεπτό. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Γαλατασαράι, η οποία έπιασε έτσι τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία της League Phase του Champions League

Η Πάφος πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά η γερμανική ομάδα βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και δεν της άφησε περιθώρια. Οι Βαυαροί επικράτησαν 5-1 στην Κύπρο, με τον Χάρι Κέιν να έχει δύο γκολ, ενώ ο Ολίσε πέτυχε ένα τέρμα κι έδωσε δύο ασίστ.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν κι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επικράτησε 5-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Γκριεζμάν να φτάνει τα 200 γκολ με τη φανέλα της.

Η Τσέλσι πανηγύρισε την πρώτη νίκη της, καθώς λύγισε 1-0 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό. Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν συνδυάστηκε με νίκη για την ομάδα του Έλληνα επιθετικού, η οποία παραμένει δίχως βαθμό στον ενιαίο όμιλο.

Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες (δύο γκολ) πέτυχε και η Ίντερ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 της Σλάβιας Πράγας του Ζαφείρη, ο οποίος έπαιξε και στα 90 λεπτά.

Νωρίτερα, ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα για την Μπριζ, η οποία, όμως, δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Αταλάντα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 5-0 της Καϊράτ στο Καζακστάν, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει χατ τρικ.

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

  • Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη 0-5
  • Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1
  • Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
  • Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
  • Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
  • Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
  • Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
  • Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη (19.45, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Άρσεναλ - Ολυμπιακός» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD, MEGA TV)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
  • Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 2/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Η βαθμολογία

  1. Μπάγερν Μονάχου 2 6
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 2 6
  3. Ίντερ 2 6
  4. Τότεναμ 2 4
  5. Παρί Σεν Ζερμέν 1 3
  6. Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3
  7. Μαρσέιγ 2 3
  8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3
  9. Μπριζ 2 3
  10. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3
  11. Αρσεναλ 1 3
  12. Μάντσεστερ Σίτι 1 3
  13. Καραμπάγκ 1 3
  14. Μπαρτσελόνα 1 3
  15. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 3
  16. Λίβερπουλ 2 3
  17. Τσέλσι 2 3
  18. Γαλατασαράι 2 3
  19. Αταλάντα 2 3
  20. Μπόντο Γκλιμτ 2 2
  21. Ντόρτμουντ 1 1
  22. Γιουβέντους 1 1
  23. Λεβερκούζεν 1 1
  24. Κοπεγχάγη 1 1
  25. Ολυμπιακός 1 1
  26. Σλάβια Πράγας 2 1
  27. Πάφος 2 1
  28. Νιούκαστλ 1 0
  29. Βιγιαρεάλ 1 0
  30. Μπενφίκα 2 0
  31. Αϊντχόφεν 1 0
  32. Νάπολι 1 0
  33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0
  34. Μονακό 1 0
  35. Αγιαξ 2 0
  36. Καϊράτ 2 0

