Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (01/10).

Newsbomb

Ολυμπιακός
Απέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο "δοκιμάζονται" οι "ερυθρόλευκοι"
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Φάση των 16

17:00

ΕΡΤ2

Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ.

Χάντμπολ

18:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Chapions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:30

Novasports 4HD

Πανιώνιος – Κέμνιτς

Eurocup

19:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

20:30

Novasports 5HD

Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

20:45

Novasports Prime

Φενέρμπαχτσε – Παρί

Euroleague

21:00

Novasports Start

Βιλερμπάν – Βαλένθια

Euroleague

21:00

Novasports 6HD

Τρέντο – Μπουργκ

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA

Άρσεναλ – Ολυμπιακός

UEFA Champions League 2025-26

22:45

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ