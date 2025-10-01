Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Φάση των 16 17:00 ΕΡΤ2 Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ. Χάντμπολ 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Chapions League Show 2025-26 Εκπομπή 19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Κέμνιτς Eurocup 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 20:30 Novasports 5HD Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague 20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί Euroleague 21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague 21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Show Άρσεναλ - Ολυμπιακός 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Άρσεναλ – Ολυμπιακός UEFA Champions League 2025-26 22:45 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή

