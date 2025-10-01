Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (01/10).
Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.
Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, Φάση των 16
17:00
ΕΡΤ2
Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ.
Χάντμπολ
18:30
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Chapions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:30
Novasports 4HD
Πανιώνιος – Κέμνιτς
Eurocup
19:45
COSMOTE SPORT 4 HD
Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
20:30
Novasports 5HD
Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
20:45
Novasports Prime
Φενέρμπαχτσε – Παρί
Euroleague
21:00
Novasports Start
Βιλερμπάν – Βαλένθια
Euroleague
21:00
Novasports 6HD
Τρέντο – Μπουργκ
Euroleague
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
Άρσεναλ – Ολυμπιακός
UEFA Champions League 2025-26
22:45
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή