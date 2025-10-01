Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για Μεντιλίμπαρ και οι σκέψεις για ενδεκάδα

Ο Βάσκος κόουτς δεν έχει "ανοίξει" τα σχέδιά του για την αναμέτρηση με τους "κανονιέρηδες" στο Λονδίνο

Τα πλάνα του για την βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι του «Emirates» ετοιμάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός, πιστός στις… θέσεις του, δεν αποκάλυψε τις σκέψεις του για τους παίκτες, αλλά και το σχήμα που θα εμπιστευτεί στην εκκίνηση του αγώνα της Τετάρτης (01/10) απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Ο Ισπανός προπονητής είδε τον Λορένζο Σιπιόνι να μετέχει στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης που έλαβε χώρα στο «σπίτι» της Άρσεναλ, κάτι που σημαίνει πως ο Αργεντίνος μέσος διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο βασικό σχήμα των Πειραιωτών. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η παρουσία του να αλλάζει και τον σχηματισμό στη μεσαία γραμμή.

Σύμφωνα με το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο «Λόλο» θα είναι ο παρτενέρ του Σαντιάγκο Έσε στη μεσαία γραμμή και θα είναι οι «κόφτες» μπροστά από την τετράδα στην άμυνα. Αυτοί δεν θα είναι άλλοι από τους Κοστίνια στα δεξιά, Φρανσίσκο Ορτέγκα στα αριστερά και τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορένζο Πιρόλα στο κέντρο της τελευταίας γραμμής πριν τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Σε περίπτωση που ο Βάσκος κόουτς αποφασίσει να πάει με τριάδα στα χαφ, τότε, στο δίδυμο των Αργεντίνων θα προστεθεί ο Χρήστος Μουζακίτης. Αυτομάτως, ο Τσικίνιο θα πάει στο ένα άκρο της επίθεσης, στο άλλο θα βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αν τελικά ο έμπειρος Ισπανός επιλέξει δυάδα στη μεσαία γραμμή, τότε ο Τσικίνιο θα… μεταφερθεί στον άξονα, ως επιτελικός μέσος πίσω από τον Μαροκινό φορ και «ανοίγει» μία θέση στα άκρα, την οποία διεκδικούν οι Ζέλσον Μάρτινς και Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Η «μάχη» του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο θα ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης (01/10) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

