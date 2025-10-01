Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Newsbomb

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν, έπειτα από 4,5 χρόνια στο Έμιρεϊτς, εκεί όπου μετρούν τρεις νίκες στις ισάριθμες τελευταίες επισκέψεις τους.

Η Άρσεναλ θα επιδιώξει να κάνει το «2 στα 2» στον ενιαίο όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός θα ψάξει άλλη μια υπέρβαση στο Λονδίνο. Ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα τόνισε ότι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν χωρίς φόβο και με πάθος, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήταν επικίνδυνο για την ομάδα του να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που έχει συνηθίσει.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από δραματικές νίκες με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων στα πρωταθλήματα τους, ενώ την μεταξύ τους αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Σάκα, Γκιοκέρες, Μαρτινέλι
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (01/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport2HD και το MEGA

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

  • Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη 0-5
  • Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1
  • Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
  • Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
  • Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
  • Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
  • Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
  • Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη (19.45, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Άρσεναλ - Ολυμπιακός» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD, MEGA TV)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
  • Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 2/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Η βαθμολογία

  1. Μπάγερν Μονάχου 2 6
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 2 6
  3. Ίντερ 2 6
  4. Τότεναμ 2 4
  5. Παρί Σεν Ζερμέν 1 3
  6. Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3
  7. Μαρσέιγ 2 3
  8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3
  9. Μπριζ 2 3
  10. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3
  11. Αρσεναλ 1 3
  12. Μάντσεστερ Σίτι 1 3
  13. Καραμπάγκ 1 3
  14. Μπαρτσελόνα 1 3
  15. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 3
  16. Λίβερπουλ 2 3
  17. Τσέλσι 2 3
  18. Γαλατασαράι 2 3
  19. Αταλάντα 2 3
  20. Μπόντο Γκλιμτ 2 2
  21. Ντόρτμουντ 1 1
  22. Γιουβέντους 1 1
  23. Λεβερκούζεν 1 1
  24. Κοπεγχάγη 1 1
  25. Ολυμπιακός 1 1
  26. Σλάβια Πράγας 2 1
  27. Πάφος 2 1
  28. Νιούκαστλ 1 0
  29. Βιγιαρεάλ 1 0
  30. Μπενφίκα 2 0
  31. Αϊντχόφεν 1 0
  32. Νάπολι 1 0
  33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0
  34. Μονακό 1 0
  35. Αγιαξ 2 0
  36. Καϊράτ 2 0

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ