Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν, έπειτα από 4,5 χρόνια στο Έμιρεϊτς, εκεί όπου μετρούν τρεις νίκες στις ισάριθμες τελευταίες επισκέψεις τους.

Η Άρσεναλ θα επιδιώξει να κάνει το «2 στα 2» στον ενιαίο όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός θα ψάξει άλλη μια υπέρβαση στο Λονδίνο. Ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα τόνισε ότι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν χωρίς φόβο και με πάθος, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήταν επικίνδυνο για την ομάδα του να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που έχει συνηθίσει.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από δραματικές νίκες με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων στα πρωταθλήματα τους, ενώ την μεταξύ τους αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Σάκα, Γκιοκέρες, Μαρτινέλι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (01/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport2HD και το MEGA

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη 0-5

Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1

Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5

Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0

Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη (19.45, COSMOTE SPORT 4HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Άρσεναλ - Ολυμπιακός» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD, MEGA TV)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 2/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Η βαθμολογία

Μπάγερν Μονάχου 2 6 Ρεάλ Μαδρίτης 2 6 Ίντερ 2 6 Τότεναμ 2 4 Παρί Σεν Ζερμέν 1 3 Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3 Μαρσέιγ 2 3 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3 Μπριζ 2 3 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3 Αρσεναλ 1 3 Μάντσεστερ Σίτι 1 3 Καραμπάγκ 1 3 Μπαρτσελόνα 1 3 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 3 Λίβερπουλ 2 3 Τσέλσι 2 3 Γαλατασαράι 2 3 Αταλάντα 2 3 Μπόντο Γκλιμτ 2 2 Ντόρτμουντ 1 1 Γιουβέντους 1 1 Λεβερκούζεν 1 1 Κοπεγχάγη 1 1 Ολυμπιακός 1 1 Σλάβια Πράγας 2 1 Πάφος 2 1 Νιούκαστλ 1 0 Βιγιαρεάλ 1 0 Μπενφίκα 2 0 Αϊντχόφεν 1 0 Νάπολι 1 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0 Μονακό 1 0 Αγιαξ 2 0 Καϊράτ 2 0

