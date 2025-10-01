ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»

Τις σκέψεις του πριν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα ανέλυσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που υπάρχει μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και αναφέρθηκε στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος τις αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το ότι και οι δύο ομάδες ψάχνουν αντίδραση και νίκη:

«Δεν σκέφτομαι έτσι. Είναι ένα άλλο παιχνίδι, μια άλλη ομάδα. Είμαστε άνθρωποι που αναλύομαι βαθιά το παιχνίδι μας, τον αντίπαλο. Για εσάς είναι εύκολο να το λέμε, ότι δεν έχουν κερδίσει οκτώ παιχνίδια, άρα είναι σε κρίση. Δεν είναι έτσι, πρέπει να δούμε τον τρόπο που αγωνίζεται, ειδικά εδώ, στην έδρα τους. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Όπως είπε ο Ζοαν, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τη μπάλα, να παίζει επιθετικά, να ξεζουμίσει τον αντίπαλο της. Πρέπει να είμαστε 150% προετοιμασμένοι στο παιχνίδι πνευματικά. Ξέρουμε ότι μπορούμε κι εμείς να είμαστε επικίνδυνοι, είτε έχουμε, είτε όχι τη μπάλα».

Για τη διαχείριση που πρέπει να κάνει, ενόψει και του επερχόμενου παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρετε ότι θα πρέπει έχουμε ένα ρόστερ, με παίκτες που μπορούν να έρθουν στο γήπεδο από τον πάγκο, ή να αντικαταστήσουν κάποιους παίκτες που έχουν αγωνιστεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε φρεσκάδα. Αύριο ξέρω ότι θα χρειαστεί να τρέξουμε πολύ, οπότε θα χρειαστούμε φρεσκάδα, και το ίδιο θα χρειαστεί να γίνει και την Κυριακή».

Για την αποτελεσματικότητα της ομάδα, αλλά και τα ατομικά λάθη, κι αν τον ανησυχούν:

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε χάσει απίστευτες ευκαιρίες στα προηγούμενα παιχνίδια, μπροστά σε κενή εστία, κι όχι μόνο μια φορά. Σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπως και κόντρα στην Μακάμπι. Μερικές φορές, το ποδόσφαιρο είναι έτσι, ότι και να κάνεις, όλα είναι εναντίον σου, κι άλλες που μπορεί να μην παίζεις καλά, και το γκολ να μπαίνει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν μπορούμε να έχουμε ένα παιχνίδι ξανά όπως με την Τρίπολη, που προηγηθήκαμε με 1-3, και δεχθήκαμε ένα ανόητο γκολ, λίγο πριν λήξει ο διαιτητής το ημίχρονο. Αν δεν γινόταν αυτό, το παιχνίδι θα είχε τελειώσει. Παρ’ όλα αυτά βλέπω μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και δεν τα παρατάει ποτέ».

Για το αν θα αποτελέσει πρόβλημα ότι η Θέλτα είναι μια ομάδα που ανεβάζει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά με ότι έγινε στην Τρίπολη:

«Δεν πιστεύω ότι η Θέλτα είναι μια ομάδα που κυριαρχεί μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα εδώ, στην έδρα της. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει τη μπάλα, να κυριαρχεί στο παιχνίδι της, ιδιαίτερα σε ένα γεμάτο γήπεδο εντός έδρας. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν έχουν την μπάλα, δεν τους αρέσει να αμύνονται. Δεν ξέρουμε πως θα πάει το παιχνίδι, μπορεί να σκοράρουμε εμείς πρώτοι και μετά η Θέλτα να μην έχει τίποτα να χάσει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κρατήσουμε τη μπάλα. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να το κάνει αυτό, και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις όποιες ευκαιρίες μας παρουσιαστούν».

Για το αν περιμένει από τους έμπειρους του ρόστερ να «βγουν μπροστά», στα επερχόμενα σημαντικά παιχνίδια:

«Είναι λίγο περίπλοκο να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Έχω την δική μου προσέγγιση, αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, την Κυριακή θα είναι ένα άλλο. Δεν είναι δίκαιο να σκεφτόμαστε τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το αυριανό παιχνίδι. Πάντα ήμουν ειλικρινής μαζί σας. Αισθάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού. Δεν είμαστε μια ομάδα που κερδίζει κάθε χρονιά, σε κάθε αγώνα. Αυτή η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους μας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κρατάμε τα θετικά και να μελετάμε τα αρνητικά. Θα πρέπει να κρατήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν μακριά από εμάς, όλη αυτή την τοξικότητα, για να πετύχουμε στο τέλος της σεζόν».

Από την πλευρά του ο Ζοάν Σάστρε ανέφερε:

Για το τι γνωρίζει για την Θέλτα και τα θετικά της στοιχεία: «Η Θέλτα είναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια, δημιουργεί πολλές φάσεις ειδικά εδώ στο γήπεδο της. Μπορεί να μην έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα και μπορεί να την βγάλει εύκολα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένας μεγάλος παίκτης ο Ιάγκο Άσπας αλλά είναι ένα δυνατό σύνολο και δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε κάποιον, αν και ο Ιάγκο είναι ένα σύμβολο για την Θέλτα».

Για το αν έχει εξτρά κίνητρο που παίζει στην πατρίδα του: «Πάντα όταν γυρνάς στο σπίτι είναι καλά. Είμαι εδώ με τον ΠΑΟΚ όμως, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για το πως λειτουργεί στους παίκτες το ότι μετά από ένα ευρωπαϊκό ματς υπάρχει ένα ντέρμπι στο πρωτάθλημα: «Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε ανά τρεις μέρες για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Για εμάς το πιο σημαντικό ματς είναι αυτό με την Θέλτα. Το να παίζουμε για το πρωτάθλημα ή για το Europa League ή το Κύπελλο είναι το ίδιο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή είναι μακριά, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν είμαστε αφοσιωμένοι για τον αγώνα με την Θέλτα».