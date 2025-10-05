ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ποντένσε και Μαρτίνς στα «φτερά», οι επιλογές Μεντιλίμπαρ
Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στο «δικέφαλο» του βορρά.
Νίκη-πρωτιά θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.
Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα οι Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα, με τους Πιρόλα και Μπιανκόν στα στόπερ. Μπροστά οι Έσε και Γκαρσία.
Σε δημιουργικό ρόλο ο Τσικίνιο, με ακραίους μεσοεπιθετικούς τους Ποντένσε και Μαρτίνς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.
