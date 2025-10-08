Τρομερό - Προπονητής «αναγκάζει» τους παίκτες να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό
Μια απρόσμενη αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προπονητική πρακτική εφαρμόζει ο Σίλβιο Μπαλντίνι στην Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας.
Ο έμπειρος προπονητής έχει βάλει τους ποδοσφαιριστές του να συμμετέχουν στις προπονήσεις με το ένα μάτι κλειστό, μια τεχνική που έχει προκαλέσει έντονο διάλογο στα ιταλικά ΜΜΕ.
Η ιδέα, όσο περίεργη κι αν φαίνεται, βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Περιορίζοντας την όραση, το σώμα και το μυαλό αναγκάζονται να δουλέψουν διαφορετικά. Τα οφέλη, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, είναι πολλά, όπως βελτίωση ισορροπίας, καλύτερη νευρομυική συνεργασία, αύξηση της συγκέντρωσης και μείωση της μυικής κόπωσης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική. Εδώ και χρόνια αποτελεί μέρος της προπόνησης σε αθλήματα όπως η πυγμαχία. Τώρα όμως, βρίσκει εφαρμογή και στο ποδόσφαιρο, με τον Μπαλντίνι να ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη των νέων παικτών.