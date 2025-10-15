Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εμφατική πρόκριση η Αγγλία, γκέλαρε με ρεκόρ Ρονάλντο η Πορτογαλία

Είκοσι πέντε έγιναν πλέον οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία έγινε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε την πρόκριση για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ευρεία νίκη της επί των Λετονίας (5-0) στον 11ο όμιλο.

Από την πλευρά της η Ισπανία (σ.σ. μαζί με την Αγγλία δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση) «κλείδωσε» και μαθηματικά τα μπαράζ (4-0 τη Βουλγαρία) κι έχει πάντα τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο έμεινε και η Ιταλία μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ (3-0).

Νέο ρεκόρ ο Ρονάλντο

Ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια έφερε την Πορτογαλία μία ανάσα από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αλλά ο Σομποσλάι χάλασε το «πάρτι» των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, γράφοντας το τελικό 2-2.

Ο CR7, πάντως, «έγραψε» άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ στην πλούσια συλλογή του. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ουγγαρία, έφτασε τα 40 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Οι Ίβηρες, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά έφτασαν τους 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον αποψινό τους αντίπαλο και βρίσκονται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Β. Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

Β.Ιρλανδία - Γερμανία 0-1

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γερμανία 4 9

Σλοβακία 4 9

Βόρεια Ιρλανδία 4 6

Λουξεμβούργο 4 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Σουηδία - Ελβετία 0-2

Σλοβενία - Ελβετία 0-0

Σουηδία - Κόσοβο 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ελβετία 4 10

Κόσοβο 4 7

Σλοβενία 4 3

Σουηδία 4 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Σκωτία - Λευκορωσία 2-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Δανία 4 10

Σκωτία 4 10

Ελλάδα 4 3

Λευκορωσία 4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

Ισλανδία - Γαλλία 2-2

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γαλλία 4 10

Ουκρανία 4 7

Ισλανδία 4 4

Αζερμπαϊτζάν 4 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Βουλγαρία - Τουρκία 1-6

Ισπανία - Γεωργία 2-0

Τουρκία - Γεωργία 4-1

Ισπανία - Βουλγαρία 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ισπανία 4 12

Τουρκία 4 9

Γεωργία 4 3

Βουλγαρία 4 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Ουγγαρία - Αρμενία 2-0

Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0

Ιρλανδία - Αρμενία 1-0

Πορτογαλία - Ουγγαρία 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 4 10

Ουγγαρία 4 5

Ιρλανδία 4 4

Αρμενία 4 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1

Μάλτα - Ολλανδία 0-4

Ρεπό: Πολωνία

Ολλανδία - Φινλανδία 4-0

Λιθουανία - Πολωνία 0-2

Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ολλανδία 6 16

Πολωνία 6 13

Φινλανδία 7 10

Λιθουανία 7 3

Μάλτα 6 2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0

Κύπρος - Βοσνία 2-2

Ρεπό: Ρουμανία

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4

Ρουμανία - Αυστρία 1-0

Ρεπό: Βοσνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15

Βοσνία 6 13

Ρουμανία 6 10

Κύπρος 7 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Νορβηγία - Ισραήλ 5-0

Εσθονία - Ιταλία 1-3

Ρεπό: Μολδαβία

Εσθονία - Μολδαβία 1-1

Ιταλία - Ισραήλ 3-0

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Νορβηγία 6 18

Ιταλία 6 15

Ισραήλ 6 9

Εσθονία 7 4

Μολδαβία 6 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0

Βέλγιο - Σκόπια 0-0

Ρεπό: Ουαλία

Σκόπια - Καζακστάν 1-1

Ουαλία - Βέλγιο 2-4

Ρεπό: Λιχτενστάιν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Βέλγιο 6 14

Σκόπια 7 13

Ουαλία 6 10

Καζακστάν 6 7

Λιχτενστάιν 6 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Λετονία - Ανδόρα 2-2

Σερβία - Αλβανία 0-1

Ρεπό: Αγγλία

Ανδόρα - Σερβία 1-3

Λετονία - Αγγλία 0-5

Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αγγλία 6 18

Αλβανία 6 11

Σερβία 6 10

Λετονία 7 5

Ανδόρα 7 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0

Ρεπό: Γιβραλτάρ

Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1

Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0

Ρεπό: Μαυροβούνιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Κροατία 6 16

Τσεχία 7 13

Νησιά Φαρόε 7 12

Μαυροβούνιο 6 6

Γιβραλτάρ 6 0