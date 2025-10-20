Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Νέα μεγάλη νίκη στη Super League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, έκανε «παρέλαση» στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΚ και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στο «Κλ. Βικελίδης» με… «Γκαφό-φσκι», μια και το γκολ του Άρη ήρθε έπειτα από τεράστια γκάφα του Ντραγκόφσκι, χάνοντας τη μπάλα μέσα από τα χέρια του. Πάντως, οι «πράσινοι» φωνάζουν για τη διαιτησία.

