Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/10).

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη δράση στην Ευρώπη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παιχνίδια από την Premier League, τη Serie A και την La Liga περιλαμβάνει το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/10):

  • 14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 1ος ημιτελικός
  • 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 2025 Βασιλεία
  • 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 2ος ημιτελικός
  • 18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2025 Βιέννη
  • 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλα – Πανερυθραϊκός Elite League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρσίγιακα - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin Εκπομπή
  • 20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή
  • 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Τελικός
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή
  • 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Κρεμόνα Lega Basket Serie A 2025-26
  • 21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2025 Βιέννη (Κυρίως Ταμπλό)
  • 21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 8η αγωνιστική
  • 21:30 Novasports Start Κάδιθ – Μπούργος LaLiga 2
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ουντινέζε Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26
  • 22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26

