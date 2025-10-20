Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας», σύμφωνα με τον Φερμίν

Ο Ισπανός άσος έδωσε το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τα ευρωπαϊκά ματς και εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των Καταναλών. Μάλιστα, όπως τόνισε, το ματς με τους Πειραιώτες θα είναι δύσκολο, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη που έχουν οι «μπλαουγκράνα» να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε για:

Τον αγώνα της Τρίτης: «Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Προφανώς, είναι το Champions League και προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρέπει να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι, να διατηρήσουμε το μομέντουμ μας και να κερδίσουμε. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και πρέπει να παίξουμε με αυτούς που είναι διαθέσιμοι, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες».

Τον ρόλο του στην ομάδα: «Νιώθω πολύ καλά και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ όσο χρειαστεί. Πάντα ένιωθα πολύ σημαντικός παίκτης, τόσο ως βασικός όσο και ως αναπληρωματικός. Πρέπει να παίζω όταν αποφασίσει ο προπονητής και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μου ζητάει να πιέζω ψηλά, να παίζω απλά και να δημιουργώ ευκαιρίες. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και μπορώ να παίξω ως ακραίος ή επιθετικός μέσος όταν με χρειάζεται ο προπονητής. Έρχονται δύο σημαντικοί αγώνες και μια σπουδαία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός, γιατί αυτή είναι η απόφαση του προπονητή, αλλά ό,τι και να μου συμβεί, θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και από τους δύο αγώνες».

Τα σχόλια που δέχεται ο Γιαμάλ για την ζωή του: «Γνωρίζω τον Λαμίν από τότε που ήμασταν παιδιά και είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όλοι θα μιλήσουν γι' αυτόν και ο καθένας θα προσπαθήσει να πει διάφορα αρνητικά. Πρέπει να παραμείνει ήρεμος. Είναι ώριμος και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε επειδή είναι πολύ σημαντικός. Αν είναι καλά αυτός, θα είναι και η ομάδα».

Το ντέρμπι που ακολουθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν σκεφτόμαστε πέρα από το αυριανό ματς. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και πρέπει να επικεντρωθούμε στο αύριο, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να επιστρέψουμε στις νίκες».

