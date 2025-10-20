Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το αφιέρωμα των Καταλανών στον Μεντιλίμπαρ

Το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στις 19:45 το Ολυμπιακό Στάδιο Βαρκελώνης θα υποδεχθεί την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με αφορμή την… κόντρα του Champions League, οι «μπλαουγκράνα» φιλοξενούν άρθρο στο επίσημο site τους αναφορικά με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τις προηγούμενες φορές που οι δύο πλευρές έχουν τεθεί αντιμέτωποι.

«Μεντιλίμπαρ, ένας παλιός γνώριμος», είναι χαρακτηριστικά ο τίτλος του εν λόγω άρθρου στην ιστοσελίδα των Καταλανών. «Η Μπαρτσελόνα και ο Μεντιλίμπαρ θα αναμετρηθούν ξανά αυτή την Τρίτη στις 6:45 μ.μ. (7:45 μ.μ ώρα Ελλάδας) στο Μοντζουίκ, στην 3η αγωνιστική του Champions League. Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τον σύλλογο, έχοντας τους αντιμετωπίσει συνολικά 25 φορές», αναφέρεται αρχικά.

Και συνεχίζει: «Ο Βάσκος προπονητής έχει προπονήσει αρκετές ισπανικές ομάδες της La Liga κατά τη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής του καριέρας. Αυτό τον έχει οδηγήσει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα πολλές φορές. Ο πρώτος του αγώνας εναντίον των Καταλανών ήταν με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ το 2007 και ο τελευταίος με τη Σεβίλλη το 2023. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο Μεντιλιμπάρ έχει αντιμετωπίσει επίσης τους Καταλανούς, έχοντας προπονήσει τις Οσασούνα, Λεβάντε, Εϊμπάρ και Αλαβές. Συνολικά έξι διαφορετικές ομάδες, με θετικό ρεκόρ για την Μπαρτσελόνα: 21 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα, με 79 γκολ που σημειώθηκαν και 14 που δέχτηκε».

Όσον αφορά στα ματς με τον Ολυμπιακό, αναφέρεται: «Η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά στην ιστορία τους, έχοντας ήδη συμβεί τον Οκτώβριο του 2017. Μία από αυτές τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκε την 3η αγωνιστική της προηγούμενης φάσης των ομίλων, με τους Μπλαουγκράνα να κερδίζουν με 3-1. Πέρα από τη νίκη, αυτός ο αγώνας σηματοδότησε το 100ό γκολ του Λιονέλ Μέσι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από ένα εκπληκτικό φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Η άλλη προηγούμενη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες αργότερα στο Στάδιο "Γεώργιος Καραϊσκάκης". Ο αγώνας έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα».

Τέλος, στο άρθρο της ισπανικής ομάδας, γίνεται λόγος και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που έχουν βρεθεί στο… δρόμο της στα ευρωπαϊκά Κύπελλα και αυτές είναι ο ΠΑΟK, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος, με 10 νίκες για τους Καταλανούς, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

