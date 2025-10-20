Champions League: Ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τρίτη (21/10) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Postgame Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός » (21.50, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Νιούκαστλ - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ουνιόν Σε Ζιλουάζ - Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 22/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τσέλσι - Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μονακό - Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 23/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

