Champions League: Ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Champions League: Ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League, όπου ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Ζέλσον Μαρτίνς Ολυμπιακός
Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τρίτη (21/10) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show Postgame Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός » (21.50, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ουνιόν Σε Ζιλουάζ - Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 22/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Τσέλσι - Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μονακό - Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 23/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

