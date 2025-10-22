Champions League: Τριάρες και νίκες για Γαλατάσαραϊ και Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νίκες για τους γηπεδούχους στα απογευματινά ματς της Τετάρτης (22/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Γαλατάσαραϊ και Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν οι ομάδες που επικράτησαν στα «σπίτια» τους.

Η ομάδα της Τουρκίας φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη την Μπόντο/Γκλιμτ. O Βίκτορ Οσιμέν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με γκολ στο 3’ και στο 33’. Ο Ακγκούν έκανε το 3-0 στη μία ώρα αγώνα, με τον Χέλμερσεν να μειώνει στο τελικό 3-1 (76’). Η Γαλατά έφτασε τους 6 βαθμούς με τη νίκη αυτή, ενώ οι Νορβηγοί έμειναν στους 2.

Στο «Σαν Μαμές» η Μπιλμπάο ξαφνιάστηκε από την Καραμπάγκ και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 1’ με το τέρμα του Αντράντε. Η Αθλέτικ ήταν ανώτερη στο ματς και δικαιώθηκε με την ανατροπή. Ο Γκουρουθέτα στο 40’ ισοφάρισε, ενώ ο Ναβάρο στο 70’ έκανε το 2-1. Ο Γκουρουθέτα με δεύτερο προσωπικό γκολ διαμόρφωσε το 3-1 στο 88’.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε πήρε τους 3 πρώτους βαθμούς της, ενώ το κλαμπ απ’ το Αζερμπαϊτζάν έμεινε στους 6 που είχε με τις δύο νίκες των πρώτων αγωνιστικών.