Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

Η αναμέτρηση της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ήταν προγραμματισμένη για τις 19:45 της Πέμπτης (22/10). Όμως η Ολλανδική ομάδα κατέθεσε αίτημα για αλλαγή στην ώρα έναρξης του παιχνιδιού, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί ανεμοθύελλα στην περιοχή του Ρότερνταμ κι έτσι οι Ολλανδοί αιτήθηκαν να αρχίσει το ματς νωρίτερα. Αίτημα που έγινε δεκτό από την UEFA.

Έτσι, το παιχνίδι θα αρχίσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας (16:30 τοπική). Κι αυτό γιατί οι προβλέψεις της Ολλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, κάνουν λόγο για έναρξη του φαινομένου περίπου στις 19:00.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».