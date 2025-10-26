Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι του διημέρου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες, οι οποίες «μοιράζονται» τη δεύτερη θέση, προέρχονται από διαφορετικές βραδιές στην Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν έξι γκολ από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν έξι γκολ με την Αμπερντίν στην έδρα τους. Τα παραπάνω, βέβαια, μικρή σημασία έχουν σε ένα τόσο σπουδαίο ντέρμπι όπως αυτό του Φαλήρου.

Χωρίς ισοπαλία έχουν ολοκληρωθεί οι εννέα τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων για όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Η τελευταία τους ισοπαλία ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου 2023 με γηπεδούχο την ΑΕΚ, ενώ με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό ήταν στις 13 Νοεμβρίου 2022 με 0-0.

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις στην έδρα του για το πρωτάθλημα και στα τελευταία δέκα που υποδέχθηκε την ΑΕΚ μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έχουν επικρατήσει δύο φορές.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ

