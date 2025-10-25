Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ροντινέι, Τσικίνιο στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» | Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Οι Ροντινέι και Τσικίνιο βρίσκονται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Newsbomb

Τσικίνιο Ροντινέι Ολυμπιακός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ερχόμενη Κυριακή (26/10).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε, το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), γνωστή την «ερυθρόλευκη» αποστολή για το ντέρμπι με την «Ένωση». Σε αυτή βρίσκεται τόσο ο Ροντινέι, όσο κι ο Τσικίνιο, οι οποίοι, πάντως, δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να είναι στη βασική ενδεκάδα.

Από την άλλη, εκτός παραμένουν οι Ορτέγκα και Ζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

olympiacos-apostoli-me-aek.jpg

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ

OLYMPIACOS FC

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (26/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά και δενδρύλλια κάνναβης - Ανάμεσά τους και ένας ανήλικος

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών: «Δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων»

15:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα δώρα σου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χρονογράφο του νεοελληνικού ταξιδιού»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Δύο συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις σε περιοχές της Πέλλας

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Λούβρο μετέφερε πολύτιμα κοσμήματά στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την κινηματογραφική ληστεία

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: «Εποικοδομητικές» οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα - Θα επαναληφθούν αύριο το πρωί

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Κατευόδιο με τη «Συννεφούλα» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Κόσμος τραγουδούσε και χειροκροτούσε - Live εικόνα

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ροντινέι, Τσικίνιο στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» | Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στους λογαριασμούς

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία–εξπρές τη Δευτέρα αλλά με θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας που έπεσε από τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Νιόνιο, σε περιμένουν οι κιθάρες», είπε στον επικήδειο ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης

14:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταμάτης Φασουλής - επικήδειος: Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου;

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν έχω μαγικό ραβδί, αλλά θα κάνουμε μια ομάδα που θα είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή»

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ – Τον «Άγγελο Εξάγγελο» ξεχώρισε ο πρωθυπουργός

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο», είπε συγκινημένη στον επικήδειο η Σακελλαροπούλου

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Εφιαλτικές στιγμές για δύο κοπέλες στο λιμάνι – Τις παρενοχλούσαν όλο το βράδυ τρεις νεαροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - «Ας κρατήσουν οι χοροί» για το «τελευταίο αντίο»

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

15:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα δώρα σου

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

13:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο ατακαδόρος Μπενίτεθ έκανε Αλαφούζο και δημοσιογράφους να γελάσουν – Το «Πανάθα μόνο» του Σισέ

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Κατευόδιο με τη «Συννεφούλα» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Κόσμος τραγουδούσε και χειροκροτούσε - Live εικόνα

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών: «Δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων»

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ – Τον «Άγγελο Εξάγγελο» ξεχώρισε ο πρωθυπουργός

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ