Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι

Με τον Αντρέα Τεττέη να έχει τα γνωστά του κέφαλια, τον Παντελίδη να ανοίγει το σκορ και τον Αντόνισε να σημειώνει το δεύτερο γκολ, η Κηφισιά έφυγε με σπουδαία νίκη απ’ το Περιστέρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε 2-1 στην έδρα του Ατρόμητου και τον αφήνει για ακόμη μια αγωνιστική χωρίς εντός έδρας νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο χωρίς να σκοράρουν. Ο Τεττέη έδωσε πολλές μάχες και απ’ τις περισσότερες βρήκε νικητές. Αυτός ξεκίνησε και τα δύο γκολ που ήρθαν στις αρχές του δευτέρου μέρους, όταν και ο Ατρόμητος φαινόταν πως ισορροπεί το παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν προς το τέλος, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν φάσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση. Έτσι η Κηφισιά έφτασε τους 12 βαθμούς και «έπιασε» Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Άρη. Ο Ατρόμητος έμεινε στους 9.

Το ματς άρχισε με τον Πόμπο να έχει καλό πλασέ στο 6’, που βρήκε όμως τον Χουτεσιώτη σε ετοιμότητα. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν κυρίως με κάποια σουτ να απειλήσουν, χωρίς την μεγάλη φάση.

Στο 29’ ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά απ’ το κόρνερ του Αντόνισε, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Ο ίδιος παίκτης στο 37’ με γυριστό από κεφαλιά του Παντελίδη, δεν βρήκε στόχο.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Σόουζα έκανε ωραίο σουτ, με τον Χουτεσιώτη να πετάγεται και με εξαιρετική επέμβαση να κρατά το μηδέν.

Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος έδειχνε να μπαίνει καλύτερα, όμως στο 52’ η Κηφισιά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τεττέη κινήθηκε ωραία, σούταρε, ο Χουτεσιώτης έδιωξε, αλλά ο επερχόμενος Παντελίδης έκανε εύκολα το 0-1!

Πέντε λεπτά μετά το πρώτο γκολ, ήρθε και το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Ο Τεττέη βρήκε τον Αντόνισε αριστερά, αυτός κινήθηκε παράλληλα και με πανέμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Ο Μίχορλ στο 61’ είχε καλό σουτ που έφυγε έξω. Τρία λεπτά μετά, ο Τσαντίλας σκόραρε μετά από φάουλ. Όμως ο έλεγχος της φάσης έδειξε πως ήταν οφσάιντ και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Στο 79’ έγινε σέντρα από αριστερά, ο Τσαντίλας πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς και σκόραρε. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά κι εδώ μετά από έλεγχο η απόφαση άλλαξε και το τέρμα μέτρησε κανονικά για το 1-2!

Τα λεπτά που ακολούθησαν όμως, οι Περιστεριώτες δεν είχαν κάποια καλή στιγμή, η Κηφισιά κράτησε καλά στην άμυνα και έτσι πήρε το «διπλό» στην έδρα του Ατρόμητου.

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μπάκου - Βιγιαφάνες, Παντελίδης, Τεττέη

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Καραμάνης (71' Φαν Βερτ), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντες, Μουτουσαμί, Μίχορλ (85' Τσιγγάρας), Παπαδόπουλος, Γιουμπιτάνα (71' Αϊτόρ), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (46' Τσαντίλας)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λαρουσί (82' Μαϊντάνα), Ποκόρνι (82' Μποτία), Σόουσα, Σιμόν, Βιγιαφάνες (60' Αμάνι), Εμπο, Αντονίσε (66' Πέτκοφ), Πόμπο, Παντελίδης (82' Τζίμας), Τεττέη