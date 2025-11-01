Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι

Παντελίδης και Αντόνισε έδωσαν σπουδαία νίκη στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στην έδρα του Ατρόμητου που συνεχίζει χωρίς εντός έδρας νίκη.

Newsbomb

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Αντρέα Τεττέη να έχει τα γνωστά του κέφαλια, τον Παντελίδη να ανοίγει το σκορ και τον Αντόνισε να σημειώνει το δεύτερο γκολ, η Κηφισιά έφυγε με σπουδαία νίκη απ’ το Περιστέρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε 2-1 στην έδρα του Ατρόμητου και τον αφήνει για ακόμη μια αγωνιστική χωρίς εντός έδρας νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο χωρίς να σκοράρουν. Ο Τεττέη έδωσε πολλές μάχες και απ’ τις περισσότερες βρήκε νικητές. Αυτός ξεκίνησε και τα δύο γκολ που ήρθαν στις αρχές του δευτέρου μέρους, όταν και ο Ατρόμητος φαινόταν πως ισορροπεί το παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν προς το τέλος, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν φάσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση. Έτσι η Κηφισιά έφτασε τους 12 βαθμούς και «έπιασε» Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Άρη. Ο Ατρόμητος έμεινε στους 9.

Το ματς άρχισε με τον Πόμπο να έχει καλό πλασέ στο 6’, που βρήκε όμως τον Χουτεσιώτη σε ετοιμότητα. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν κυρίως με κάποια σουτ να απειλήσουν, χωρίς την μεγάλη φάση.

Στο 29’ ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά απ’ το κόρνερ του Αντόνισε, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Ο ίδιος παίκτης στο 37’ με γυριστό από κεφαλιά του Παντελίδη, δεν βρήκε στόχο.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Σόουζα έκανε ωραίο σουτ, με τον Χουτεσιώτη να πετάγεται και με εξαιρετική επέμβαση να κρατά το μηδέν.

Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος έδειχνε να μπαίνει καλύτερα, όμως στο 52’ η Κηφισιά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τεττέη κινήθηκε ωραία, σούταρε, ο Χουτεσιώτης έδιωξε, αλλά ο επερχόμενος Παντελίδης έκανε εύκολα το 0-1!

Πέντε λεπτά μετά το πρώτο γκολ, ήρθε και το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Ο Τεττέη βρήκε τον Αντόνισε αριστερά, αυτός κινήθηκε παράλληλα και με πανέμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Ο Μίχορλ στο 61’ είχε καλό σουτ που έφυγε έξω. Τρία λεπτά μετά, ο Τσαντίλας σκόραρε μετά από φάουλ. Όμως ο έλεγχος της φάσης έδειξε πως ήταν οφσάιντ και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Στο 79’ έγινε σέντρα από αριστερά, ο Τσαντίλας πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς και σκόραρε. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά κι εδώ μετά από έλεγχο η απόφαση άλλαξε και το τέρμα μέτρησε κανονικά για το 1-2!

Τα λεπτά που ακολούθησαν όμως, οι Περιστεριώτες δεν είχαν κάποια καλή στιγμή, η Κηφισιά κράτησε καλά στην άμυνα και έτσι πήρε το «διπλό» στην έδρα του Ατρόμητου.

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μπάκου - Βιγιαφάνες, Παντελίδης, Τεττέη

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Καραμάνης (71' Φαν Βερτ), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντες, Μουτουσαμί, Μίχορλ (85' Τσιγγάρας), Παπαδόπουλος, Γιουμπιτάνα (71' Αϊτόρ), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (46' Τσαντίλας)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λαρουσί (82' Μαϊντάνα), Ποκόρνι (82' Μποτία), Σόουσα, Σιμόν, Βιγιαφάνες (60' Αμάνι), Εμπο, Αντονίσε (66' Πέτκοφ), Πόμπο, Παντελίδης (82' Τζίμας), Τεττέη

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Στην κορυφή με άγχος οι «ερυθρόλευκοι»

21:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με εκδήλωση υπερθέαμα άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι

21:33TRAVEL

Αράχωβα: Απόδραση πολυτέλειας με αλπικό στιλ

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Διακομιδή νεογνού και 28χρονης από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Περιπέτεια για κυνηγό στο όρος Καλλίδρομο – Χάθηκε μέσα στην ομίχλη

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις: Τρεις ορειβάτες νεκροί, δύο αγνοούνται

20:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Θρίαμβος ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό - Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρανκφούρτη: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με εκδήλωση υπερθέαμα άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Στην κορυφή με άγχος οι «ερυθρόλευκοι»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

21:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ