Champions League: Σπουδαία Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ

Το όνειρο της Πάφου καλά κρατεί! Οι πρωταθλητές Κύπρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έγραψαν ιστορία επικρατώντας 1-0 της Βιγιαρεάλ. Με τους τρεις βαθμούς στη Λεμεσό, η Πάφος ανέβηκε στους 5 και πλέον ελπίζει σε πρόκριση.

Ο Λουκάσεν με κεφαλιά μετά από κόρνερ στις αρχές του β’ ημιχρόνου (46’) ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Με εκπληκτική τακτική και συγκέντρωση, οι Κύπριοι κράτησαν ως το τέλος και πανηγύρισαν το μεγαλύτερο θρίαμβο της ιστορίας τους.

Στο άλλο απογευματινό ματς, στο Μπακού Καραμπάγκ και Τσέλσι ήρθαν ισόπαλες 2-2. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από 7 βαθμούς μετά το αποτέλεσμα αυτό.

Ο Εστεβάο έκανε το 0-1 στο 16’, για να ισοφαρίσει ο Αντράντε στο 29’. Δέκα λεπτά μετά ο Γιάνκοβιτς με πέναλτι έκανε το 2-1, για να ισοφαρίσει στο τελικό σκορ ο Γκαρνάτσο στο 52’.