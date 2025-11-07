«Καυτός με Τζούρισιτς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός για την League Phase του Europa League, μια και επιβλήθηκε 1-0 της Μάλμε. Ο ελληνικός σύλλογος ήταν «Καυτός με Τζούρισιτς» και είναι «Ευρώ-Πανάθα του Ράφα!».

Παράλληλα, τις βάσεις για την πρόκριση έβαλε και ο ΠΑΟΚ, μια και συνεχίζει «Σε τρελές… πτήσεις», εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς, σ’ ένα… τρελό ματς, όπου άπαντες έλεγαν «Δεν μπορεί να γίνονται αυτά».

