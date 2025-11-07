«Καυτός με Τζούρισιτς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Παρασκευής (07/11).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός για την League Phase του Europa League, μια και επιβλήθηκε 1-0 της Μάλμε. Ο ελληνικός σύλλογος ήταν «Καυτός με Τζούρισιτς» και είναι «Ευρώ-Πανάθα του Ράφα!».
Παράλληλα, τις βάσεις για την πρόκριση έβαλε και ο ΠΑΟΚ, μια και συνεχίζει «Σε τρελές… πτήσεις», εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς, σ’ ένα… τρελό ματς, όπου άπαντες έλεγαν «Δεν μπορεί να γίνονται αυτά».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Παραμένει... κάτοικος Πειραιά ο Κοστίνια
11:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η μαγεία της «Αλεξάνδρειας» φωτίζει το Θέατρο Παλλάς
10:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος ο Φαρίντ από την TSG GhostHawks
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτή η Ferrari 512 BBi είναι ένα θηρίο των ‘80s
10:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT