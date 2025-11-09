Σουηδία: Ομάδα βγήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και το… πανηγύρισε με Νότη Σφακιανάκη!
Στους ρυθμούς τραγουδιού του Νότη Σφακιανάκη πανηγύρισαν οι παίκτες και οι οπαδοί της GAIS την έξοδο στην Ευρώπη.
Η ομάδα της Σουηδίας κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας της πρώτης κατηγορίας της χώρας και πήρε το «εισιτήριο» για τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και πρώτη μετά το 1990 που είχε «γράψει» την πρώτη της παρουσία. Μάλιστα, οι οπαδοί στις εξέδρες έδωσαν… ελληνικό χρώμα στους πανηγυρισμούς.
Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, μόλις η GAIS εξασφάλισε την έξοδο στην Ευρώπη, οι οποίοι ξεκίνησαν να τραγουδούν γι’ αυτήν την επιτυχία, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, ώπα», τη μουσική και τους στίχους του οποίου είχε γράψει ο Γιώργος Αλκαίος.
Βέβαια, στο τραγούδι των Σουηδών οπαδών αναφέρεται: «OPA OPA OPA OPA GAIS I EUROPA». Πάντως, θεωρείται δύσκολο οι Σκανδιναβοί να γνωρίζουν το τραγούδι με την εκτέλεση του Νότη Σφακιανάκη, αλλά πολύ περισσότερο απ’ αυτή των «Antique», του συγκροτήματος των Έλενας Παπαρίζου και Νίκου Παναγιωτίδη που είχαν ξεκινήσει από την Σουηδία την καριέρα τους.