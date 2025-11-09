Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τη Super League, που ξεκινά στις 21:00 και θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η έξοδος της ΑΕΚ στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, που ξεκινά στις 17:30, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νίκαια με ώρα έναρξης τις 15:00 θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (09/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)

MotoGP 2025

12:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος - Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς

Nitto ATP Finals 2025

13:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

Moto2 2025

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Basket League 2025-26

13:00

ΕΡΤ Sports 1

Ολυμπιακός - Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Stoiximan GBL

13:15

Novasports Prime

Ουτρέχτη – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

13:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa 2025-26

13:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Αταλάντα – Σασουόλο

Serie A 2025-26

14:00

Action 24

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

Κηφισιά - Ολυμπιακός

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

MotoGP 2025

14:30

Novasports 3HD

Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 2HD

Άρης - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάρλος Αλκαράθ - Άλεξ ντε Μινόρ

Nitto ATP Finals 2025

15:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

Novasports Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

Premier League 2025/26

16:00

Novasports News

Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 5HD

Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Τζένοα – Φιορεντίνα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κολοσσός – Προμηθέας

Basket League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπολόνια – Νάπολι

Serie A 2025-26

16:15

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

Moto3 2025

16:30

Novasports Start

Φράιμπουργκ - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

16:30

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

ΟΦΗ - ΑΕΚ

17:00

Novasports Prime

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Νταντί – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:05

COSMOTE SPORT 2 HD

PostGame Show

Κηφισιά - Ολυμπιακός

17:15

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

17:45

Novasports 6HD

Άλκμααρ - PSV Αϊντχόφεν

Eredivisie 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο

Lega Basket Serie A 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Υδραϊκός - Απόλλων Σμύρνης

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

19:00

Novasports 2HD

Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι

Nitto ATP Finals 2025

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ανόρθωση – Πάφος

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

19:00

ΑΝΤ1+

GP Βραζιλίας, αγώνας

Formula 1

19:30

Novasports Start

Μαγιόρκα – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Βαλένθια – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπεσίκτας - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Α1 Γυναικών Volley League

19:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

ACB Liga Endesa 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φαμαλικάο – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:30

Novasports Prime

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

21:00

Novasports 4HD

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Μπεν Σέλτον

Nitto ATP Finals 2025

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ίντερ – Λάτσιο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Θέλτα – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπράγκα – Μορεϊρένσε

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπενφίκα - Κάζα Πία

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:15

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

