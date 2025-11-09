Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τη Super League, που ξεκινά στις 21:00 και θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η έξοδος της ΑΕΚ στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, που ξεκινά στις 17:30, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νίκαια με ώρα έναρξης τις 15:00 θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (09/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:35 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up) MotoGP 2025 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος - Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) Moto2 2025 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Basket League 2025-26 13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός - Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ Stoiximan GBL 13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A 2025-26 14:00 Action 24 Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου Greek Super League 2 2025-2026 14:00 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Show Κηφισιά - Ολυμπιακός 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) MotoGP 2025 14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 2HD Άρης - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ - Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025 15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League 2025/26 16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League 2025/26 16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας Basket League 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A 2025-26 16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) Moto3 2025 16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ - Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26 16:30 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Show ΟΦΗ - ΑΕΚ 17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:05 COSMOTE SPORT 2 HD PostGame Show Κηφισιά - Ολυμπιακός 17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26 17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ - PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός - Απόλλων Σμύρνης Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26 18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A 2025-26 19:00 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, αγώνας Formula 1 19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League 19:40 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26 20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga 2025/26 21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal Betclic 2025-26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα - Κάζα Πία Liga Portugal Betclic 2025-26 23:15 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή

