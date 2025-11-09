Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους Ολυμπιακού και ΑΕΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (09/11).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τη Super League, που ξεκινά στις 21:00 και θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί και η έξοδος της ΑΕΚ στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, που ξεκινά στις 17:30, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νίκαια με ώρα έναρξης τις 15:00 θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (09/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)
MotoGP 2025
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος - Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς
Nitto ATP Finals 2025
13:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
Moto2 2025
13:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Basket League 2025-26
13:00
ΕΡΤ Sports 1
Ολυμπιακός - Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ
Stoiximan GBL
13:15
Novasports Prime
Ουτρέχτη – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
13:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα
ACB Liga Endesa 2025-26
13:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Αταλάντα – Σασουόλο
Serie A 2025-26
14:00
Action 24
Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
Κηφισιά - Ολυμπιακός
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
MotoGP 2025
14:30
Novasports 3HD
Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ
Bundesliga 2 2025/26
15:00
Novasports 2HD
Άρης - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Οβιέδο
La Liga EA Sports 2025/26
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάρλος Αλκαράθ - Άλεξ ντε Μινόρ
Nitto ATP Finals 2025
15:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
16:00
Novasports Premier League
Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 2025/26
16:00
Novasports News
Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 2025/26
16:00
Novasports 5HD
Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ
Premier League 2025/26
16:00
Novasports 4HD
Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ
Premier League 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Τζένοα – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κολοσσός – Προμηθέας
Basket League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπολόνια – Νάπολι
Serie A 2025-26
16:15
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
Moto3 2025
16:30
Novasports Start
Φράιμπουργκ - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2025/26
16:30
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
ΟΦΗ - ΑΕΚ
17:00
Novasports Prime
Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Νταντί – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
17:05
COSMOTE SPORT 2 HD
PostGame Show
Κηφισιά - Ολυμπιακός
17:15
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Stoiximan Super League 2025-26
17:45
Novasports 6HD
Άλκμααρ - PSV Αϊντχόφεν
Eredivisie 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο
Lega Basket Serie A 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Υδραϊκός - Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
18:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
19:00
Novasports 2HD
Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι
Nitto ATP Finals 2025
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ανόρθωση – Πάφος
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρόμα – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
19:00
ΑΝΤ1+
GP Βραζιλίας, αγώνας
Formula 1
19:30
Novasports Start
Μαγιόρκα – Χετάφε
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Βαλένθια – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπεσίκτας - Αναντολού Εφές
Turkish Basketball Super League 2025-26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Α1 Γυναικών Volley League
19:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Φαμαλικάο – Πόρτο
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:30
Novasports Prime
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς
Bundesliga 2025/26
21:00
Novasports 4HD
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2025-26
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Μπεν Σέλτον
Nitto ATP Finals 2025
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Ίντερ – Λάτσιο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Θέλτα – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
22:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπράγκα – Μορεϊρένσε
Liga Portugal Betclic 2025-26
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπενφίκα - Κάζα Πία
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:15
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή