Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Πάντοβιτς η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τους έντεκα που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Newsbomb

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Πάντοβιτς η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (23/11 17:00), ευελπιστώντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει «χτίσει» μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του για την ενδεκάδα, έχοντας να αντιμετωπίσει τις νέες απουσίες του Φίλιπ Τζούρισιτς, λόγω τιμωρίας για κίτρινες κάρτες και του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, λόγω ίωσης.

Κάτω από τα γκολποστ επιλέχθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Γεντβάι, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στο χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς στην τριάδα της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου ο Βασίλης Σπανάκης

17:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-1: Ανοίγει το σκορ με τον Ζαρουρί

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων - Βίντεο ντοκουμέντο

17:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Νίκες για Αστέρα Τρίπολης Β’ και Πανιώνιο – Τα αποτελέσματα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λάβρος» ο Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη - Και η ΕΕ ακόμη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Η στιγμή της διάσωσης πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σκληρά μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων προαναγγέλλουν οι αγρότες - Στους δρόμους βγαίνουν τα τρακτέρ στις 30 Νοεμβρίου

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν αύριο για την Ουκρανία - «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη»

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Πάντοβιτς η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται το μυστήριο με τα drones στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν - Δείτε εικόνες του Newsbomb

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μποτσουάνα: Βρέθηκε μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων - Είναι μισό ροζ, μισό άχρωμο

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό λόγω φωτιάς - Τούμπαρε αυτοκίνητο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο 17χρονης μαζορέτας σε κρουαζιερόπλοιο - Στις έρευνες το FBI

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητής της Χεζμπολάχ ο στόχος του Ισραήλ στην πρώτη του επίθεση στη Βηρυτό εδώ και μήνες

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία» - Τα 3 σημεία για την ειρήνη

15:35WHAT THE FACT

Σοκαριστική μελέτη: Οι πραγματικές επιπτώσεις αν παρακολουθείτε περιεχόμενο σύντομης μορφής

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονικη για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Νιώθω απογοήτευση» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λάβρος» ο Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη - Και η ΕΕ ακόμη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων - Βίντεο ντοκουμέντο

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντελίβερι

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σκληρά μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων προαναγγέλλουν οι αγρότες - Στους δρόμους βγαίνουν τα τρακτέρ στις 30 Νοεμβρίου

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο 17χρονης μαζορέτας σε κρουαζιερόπλοιο - Στις έρευνες το FBI

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Νιώθω απογοήτευση» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ