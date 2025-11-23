Μπενίτεθ: «Έχουμε δρόμο ακόμη για να βελτιωθούμε»

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, άρεσε περισσότερο στον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό τόνισε ο Ισπανός μετά το ματς στην έδρα του Πανσερραϊκού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Μίλησε και για τον Τετέ λέγοντας πως του τόνωσε την αυτοπεποίθηση, ενώ παραδέχτηκε πως έχει αυξήσει την ένταση στις προπονήσεις και γι’ αυτό βγαίνουν θέματα τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, σημειώσαμε τρία γκολ, δεν δεχθήκαμε γκολ αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να βελτιωθούμε. Μου άρεσε ο χαρακτήρας της ομάδας, έπαιξαν πολύ καλά στο β΄ ημίχρονο μετά από ένα δύσκολο α’ ημίχρονο. Στο β’ ημίχρονο παίξαμε με ένταση και πολύ καλή αντίδραση και δεν δώσαμε καμία πιθανότητα στον αντίπαλο».

Για τον Τετέ: «Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες απλά πρέπει να πιστέψει, αυτό προσπάθησα να του κάνω, να του τονώσω την αυτοπεποίθηση, να του πω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μετά πήγε πολύ καλά, πήγε στο ένας εναντίον ενός με τους αντιπάλους του, έβγαλε δύο ασίστ οπότε είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψει για να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον».

Για τις απουσίες: «Εύκολα δεν είναι από τη στιγμή που έχουμε κάποιους παίκτες που είναι σε φάση επιστροφής από τραυματισμούς. Από τη στιγμή που έχουμε παίκτες πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει την ένταση μπορεί να βγάλει κάποια μικροζητήματα αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε».