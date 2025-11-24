AEK: Μάνταλος, σαν το παλιό, καλό κρασί – Κομβικός στην 500η συμμετοχή του και καθολική αναγνώριση

Ο Ζίνι αναδείχθηκε MVP στην νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη, αλλά η αλήθεια είναι ότι το… μισό βραβείο θα έπρεπε να το πάρει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο 500ο παιχνίδι του σε συλλογικό επίπεδο.

Πέτρος Μάνταλος ΑΕΚ
Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη.

Ο Αγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο) με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του Πέτρου Μάνταλου.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, σε ακόμα ένα παιχνίδι, ήταν εξαιρετικός σε ανάπτυξη και ανασταλτικό τομέα. Το γεγονός ότι στο 77ο λεπτό έτρεξε για να προλάβει την μπάλα να μην βγει άουτ, βγάζοντας τη σέντρα για το γκολ του Ζίνι «λέει» πολλά, ο οποίος έχει ακούσει πολλά, αλλά στη «δύση» της καριέρας του παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει.

Η «OPAP Arena» σηκώθηκε στο… πόδι για να χειροκροτήσει τον Μάνταλο, τη στιγμή που έγινε αλλαγή στο 83ο λεπτό, με τον ίδιο να δηλώνει στην CosmoteTV ότι: «Έχω περάσει απ’ όλες τις καταστάσεις στην ΑΕΚ. Να σε χειροκροτεί τώρα ένα ολόκληρο γήπεδο… Είναι απίθανο συναίσθημα. Πρέπει να το ζήσει κάθε ποδοσφαιριστής. Αξίζει να το ζήσει».

Ο 34χρονος διεθνής έδωσε κόντρα στον Άρη την 5η ασίστ του στη σεζόν, όπου έχει και 2 γκολ. Μάλιστα, το έπραξε σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εκείνον, καθώς ήταν το 500 της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει σε σχετικό θέμα της η Super League:

«Ο Πέτρος Μάνταλος αγωνίστηκε για 500ή φορά σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του στην αναμέτρηση της Κυριακής (23/11) με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πορεία του ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 με τα χρώματα της Ξάνθης στο Ηράκλειο, όπου η ακριτική ομάδα ηττήθηκε με 1-0. Έπειτα από 91 συμμετοχές με την Ξάνθη, συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ, με την οποία πλέον έχει 409 συμμετοχές. Οι 365 από τις παρουσίες του είναι στη Super League, όπου πλέον έχει βρεθεί στην 54η θέση της κατάταξης όλων των εποχών και «συγκατοικεί» προσωρινά με τον Χρήστο Αρβανίτη και τον Νίκο Τσιαντάκη. Σε αυτές τις 500 παρουσίες του σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει 83 τέρματα, 15 με την Ξάνθη και 68 με την ΑΕΚ».

Το γεγονός ότι στα 34 του ο Μάνταλος είναι από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ, πάντως, έχει διπλή ανάγνωση, όσον αφορά στο ρόστερ της ομάδας, αλλά αυτό διόλου δεν μειώνει τις σπουδαίες εμφανίσεις του Έλληνα μέσου.

Οι αριθμοί του Πέτρου Μάνταλου την τρέχουσα σεζόν

Διοργάνωση

Εμφανίσεις

Γκολ

Ασίστ

Λεπτά

Super League

10

2

3

638'

Conference League

3

-

-

199'

Κύπελλο Ελλάδας

2

-

-

108'

Προκριματικά Conference League

5

-

2

351'

Σύνολο

20

2

5

1,296'

