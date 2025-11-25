ΑΕΚ: «Είσαι πολεμιστής και το αξίζεις» - Ο Ηλιόπουλος αποθέωσε τον Ρότα (βίντεο)

Ο Λάζαρος Ρότα θα συνεχίσει να φορά τα «κιτρινόμαυρα» μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Όπως συμβαίνει σε κάθε ανανέωση ή μεταγραφή, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην υπογραφή του συμβολαίου, με τον διοικητικό ηγέτη της «Ένωσης» να αποθεώνει τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Ηλιόπουλος ανέφερε ότι ο Ρότα παραμένει για να γίνει σύμβολο της ομάδας, με τον Έλληνα αμυντικό να τον ευχαριστεί και να υπόσχεται ότι θα δώσει τα πάντα, ώστε η ΑΕΚ να κατακτήσει τρόπαια.

Ο διάλογος Ηλιόπουλου - Ρότα

Ηλιούπουλος: «Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα καθίσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, αυτά που κλείσαμε μαζί, τα οποία τα αξίζεις γιατί είσαι πολεμιστής, γιατί είσαι άνθρωπος που αυτό που κάνεις το κάνεις με πολύ πάθος, με πολλή επιμονή και είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις. Ο Θεός να σε έχει καλά. Γενικά σε έχει καλά, γιατί δεν βλέπω να έχεις και τραυματισμούς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή ημέρα και προφανώς το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης, αλλά προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας μας που άφησαν ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, με πολλά χρόνια πάθους και ενδιαφέροντος για αυτό τον μεγάλο σύλλογο, για τη δική μας ομάδας, για την ΑΕΚάρα μας».

Ρότα: «Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως σου είπα και πριν πρόεδρε, σου είμαι ευγνώμων και γενικά σε όλη την ομάδα. Στόχος μου είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής, θέλω να κερδίζω πάντα, θέλω το καλύτερο και για αυτό θα προσπαθήσω και θα βάλω το 100% του εαυτού μου για να το καταφέρουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».

Ηλιόπουλος: «Όμως, τώρα είμαστε στις υπογραφές, στα τυπικά. Το μυστικό που είπαμε μεταξύ μας, θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που μοιραστήκαμε θα το πούμε όταν έρθει η ώρα».

